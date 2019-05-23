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Аналитики советуют США не перебарщивать с передачей оружия Украине и поддержкой мятежников в Сирии

23.05.2019 22:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

США и их союзники в рамках мер по сдерживанию РФ могут наращивать передачу вооружений Украине, однако делать это нужно аккуратно, чтобы не спровоцировать обострение обстановки, говорится в опубликованном в четверг докладе американского аналитического центра Rand Corporation.

В документе указывается, что передача Киеву "летального оружия" позволяет "оказывать давление на самое уязвимое слабое место РФ на мировой арене". При этом в корпорации указывают на то, что подобные поставки следует тщательно продумывать, чтобы "не спровоцировать более масштабный конфликт, в котором у России будут существенные преимущества, с учетом ее близости (к Украине - ИФ)".

Кроме того, в Rand Corporation не видят большого смысла в усилении инициатив по продвижению либерализации в Беларуси. "Это, вероятно, не принесет результата и может спровоцировать мощную российскую ответную реакцию. Такой сценарий приведет к ухудшению обстановки в сфере безопасности в Европе и создаст проблемы для внешней политики США", - предупреждают авторы доклада.

Среди способов давления на РФ они также рассмотрели вариант с усилением поддержки сирийских оппозиционеров, но пришли к выводу, что такие действия нежелательны.

"Усиление поддержки сирийских мятежников может поставить под угрозу другие внешнеполитические приоритеты США, такие как борьба против радикального исламского терроризма. Это может привести к дестабилизации всего региона", - отмечается в документе.

Авторы подчеркивают, что эффективно поддерживать сирийскую оппозицию крайне сложно, "учитывая радикализацию, раздробление и ослабление оппозиции в Сирии".

Кроме того, среди мер геополитического характера в докладе также упоминаются инициативы по снижению российского влияния в Закавказье, Центральной Азии и Приднестровье. Эти меры, по мнению аналитиков Rand, при умеренных расходах могут привести к небольшим эффектам.

Среди мер экономического воздействия рассматривается увеличение Соединенными Штатами добычи энергоресурсов, что может ударить по российской экономике и, таким образом, привести к снижению расходов РФ на оборону. Авторы доклада полагают, что при низких затратах такие меры могут привести к значительному эффекту.

Еще одной предлагаемой мерой по сдерживанию России рассматривается ужесточение торговых и финансовых ограничительных мер в отношении Москвы. Эффективность санкций будет зависеть от вовлеченности других стран в этот процесс, предупреждают аналитики. "Однако санкции сопряжены и с нежелательными (для США - ИФ) последствиями. Серьезные санкции - это и серьезные риски", - считают они.

В докладе аналитики указывают на способность Европы, зависящей от российских поставок энергоносителей, к диверсификации закупок природного газа, в частности, на рынках СПГ. При этом, отмечают они, необходимо добиться большей гибкости на рынках СПГ и сделать их более конкурентоспособными.

Важным, по мнению составителей доклада, является поощрение "утечки мозгов" из России. Однако эффект от этого можно ожидать только в отдаленной перспективе.

Возможные меры социального характера, упомянутые в докладе, включают в себя действия по снижению доверия к российской избирательной системе, создание впечатления о безразличии власти к интересам общества, поощрение протестных настроений и других ненасильственных действий, а также подрыв имиджа России за рубежом.

В целом, по мнению аналитиков Rand, "главное уязвимое место России, если говорить о любом противостоянии с США, - это ее экономика, относительно небольшая и зависящая от экспорта энергетических ресурсов".

 
 
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США и их союзники в рамках мер по сдерживанию РФ могут наращивать передачу вооружений Украине, однако делать это нужно аккуратно, чтобы не спровоцировать...
 
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