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I'll be back. Вышел трейлер нового "Терминатора"

23.05.2019 22:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Официальный трейлер нового "Терминатора" стал доступен поклонникам культового фильма. Картина будет называться "Терминатор: Темные судьбы".

А вскоре зрители смогут увидеть и продолжение противостояния людей и роботов. На экране снова появятся невероятные Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон.

 
 
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Официальный трейлер нового "Терминатора" стал доступен поклонникам культового фильма. Картина будет называться "Терминатор: Темные судьбы". А вскоре зрители...
 
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