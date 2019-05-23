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I'll be back. Вышел трейлер нового "Терминатора"
Источник материала: Интерфакс
Официальный трейлер нового "Терминатора" стал доступен поклонникам культового фильма. Картина будет называться "Терминатор: Темные судьбы".
А вскоре зрители смогут увидеть и продолжение противостояния людей и роботов. На экране снова появятся невероятные Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон.
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Официальный трейлер нового "Терминатора" стал доступен поклонникам культового фильма. Картина будет называться "Терминатор: Темные судьбы". А вскоре зрители...
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