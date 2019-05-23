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Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе

23.05.2019 23:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слуцкая школьница получила диплом первой степени на зарубежных юношеских чтениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полина Добровольская – ученица средней школы № 11 – победила в химической секции. Она исследовала вещество с устойчивым запахом сирени, которое используется в парфюмерии. Девушка получала его в течение трех этапов. Между тем, со всеми каверзными вопросами жюри во время конференции девочка тоже справилась на отлично.

Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе

Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе

Полина Добровольская, ученица Слуцкой средней школы № 11:
Такие конференции необходимы, так как это подстегивает ребят делать какие-то новые проекты, развиваться и вообще заниматься исследовательской деятельностью, которая важна для новых открытий, впечатлений и просто даже для знакомства с новыми людьми.

Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе

Екатерина Акулович, учитель Слуцкой средней школы № 11:
Было приятно посмотреть на своих коллег, что и как они представляют.

Кстати, жюри отметило, что исследование Полины может стать в будущем курсовой работой и, возможно, воплотиться в жизнь.

Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе

Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе

Люди в материале: Полина Добровольская, Екатерина Акулович
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Слуцкая школьница получила диплом первой степени на зарубежных юношеских чтениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Полина Добровольская...
 
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