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Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Слуцкая школьница получила диплом первой степени на зарубежных юношеских чтениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Полина Добровольская – ученица средней школы № 11 – победила в химической секции. Она исследовала вещество с устойчивым запахом сирени, которое используется в парфюмерии. Девушка получала его в течение трех этапов. Между тем, со всеми каверзными вопросами жюри во время конференции девочка тоже справилась на отлично.
Полина Добровольская, ученица Слуцкой средней школы № 11:
Екатерина Акулович, учитель Слуцкой средней школы № 11:
Кстати, жюри отметило, что исследование Полины может стать в будущем курсовой работой и, возможно, воплотиться в жизнь.
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Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе
Новости Беларуси. Слуцкая школьница получила диплом первой степени на зарубежных юношеских чтениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Полина Добровольская...
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