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Ермошина о том, как растить лидеров: «Не надо изобретать велосипед. Даже те самые группы поддержки спортивных команд. Те же старосты»
Источник материала: СТВ
Готова ли система образования в Беларуси растить лидеров, рассказали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Лидия Ермошина:
Игорь Марзалюк:
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Ермошина о том, как растить лидеров: «Не надо изобретать велосипед. Даже те самые группы поддержки спортивных команд. Те же старосты»
Готова ли система образования в Беларуси растить лидеров, рассказали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей...
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