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МПМК-271 возводит многоэтажку в микрорайоне Юго-Западный

23.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сейчас строится первая очередь 40-квартирного жилого дома. Это 20 квартир, из которых 10 — двухкомнатных и 10 — однокомнатных.

Дом возводится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4.07.2017 г. «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции жилых помещений)». В отделе архитектуры и строительства райисполкома проинформировали, что все 20 квартир предназначены для граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.

МПМК-271 возводит многоэтажку в микрорайоне Юго-Западный

— Кладку стен начали 2 мая текущего года, — рассказывает прораб Александр Валюженич. — Они выкладываются из кирпича, поверх него будет выполнено утепление полестеролом. Жить в таком доме будет комфортно, в комнатах — тепло. Одновременно ведём благоустройство прилегающей территории: строим детские площадки, прокладываем подъездные пути, бетонируем площадки под ТБО.

На объекте работает 27 человек: каменщики, плотники, штукатуры, используется различная вспомогательная техника.

Строители планируют к концу мая завершить два этажа, а первую очередь дома сдать к сентябрю. Чтобы уложиться в названные сроки, работу организовали во все дни недели, а рабочий день длится с 8.00 до 19.00.

— Радует, что в отличие от прежних лет своевременно поступают материалы. У нас не бывает простоев в работе, — с воодушевлением говорит каменщик Анатолий Никитенков. — Такой чёткий ритм работы нам нравится.

МПМК-271 возводит многоэтажку в микрорайоне Юго-Западный

Дисциплинирует тружеников строгое выполнение правил техники безопасности. Перед началом трудового дня строители проходят проверку.

— Мой отец в МПМК-271 отработал не один десяток лет. Теперь я продолжаю его дело, — рассказывает каменщик Николай Жуковец. — Тружусь старательно, обеспечивая высокое качество, не отступая ни на сантиметр от параметров, установленных проектом.

Строительство дома — это слаженная работа людей различных профессий. Они объединены одной задачей — завершить полное строительство дома в этом году.

Сергей МИКУЛИЧ.

 
 
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Сейчас строится первая очередь 40-квартирного жилого дома. Это 20 квартир, из которых 10 — двухкомнатных и 10 — однокомнатных. Дом возводится в соответствии с Указом...
 
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