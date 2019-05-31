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Теплосети уточнили планируемый период временного отключения воды в июне

23.05.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Ранее сообщалось, что сезонные испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ пройдут с 3 по 14 июня 2018 г.

  Пинские тепловые сети уточняют, что испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ на гидравлическую плотность и прочность, устранение дефектов и профилактические работы будут проводиться с 3 по 16 июня 2019 г.

 
 
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  Ранее сообщалось, что сезонные испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ пройдут с 3 по 14 июня 2018 г.   Пинские тепловые сети уточняют, что...
 
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