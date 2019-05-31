Теплосети уточнили планируемый период временного отключения воды в июне

Источник материала: Пинский Вестник

Ранее сообщалось , что сезонные испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ пройдут с 3 по 14 июня 2018 г.

Пинские тепловые сети уточняют, что испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ на гидравлическую плотность и прочность, устранение дефектов и профилактические работы будут проводиться с 3 по 16 июня 2019 г.