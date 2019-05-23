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У Виктора Гончаренко родилась дочь

24.05.2019 01:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 мая главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом. В его семье родилась дочь, сообщает пресс-служба армейского клуба.


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА поздравил Виктора Гончаренко и его супругу с прибавлением и пожелал счастья и здоровья.

41-летний белорусский тренер уже воспитывает 11-летнего сына Артема.

Виктор Гончаренко возглавляет команду ЦСКА с декабря 2016-го. Он дважды приводил клуб к серебру чемпионата России и добирался до четвертьфинала Лиги Европы.

За тур до финиша нынешнего чемпионата России ЦСКА идет на 5-м месте. Из-за неудачного весеннего отрезка команда не смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов, но выступит в Лиге Европы.

 
 
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23 мая главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом.
 
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