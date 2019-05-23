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Одичавшие псы убивают и калечат овец в Слуцком районе. Сюжет ОНТ

24.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С недавних пор эта ферма похожа на лазарет. В загонах точно в палатах хромают раненые овцы. Увечья получили в неравной схватке. Фермер Сергей Супрун говорит, что его отара пережила настоящее нашествие бездомных собак, передаёт ОНТ.

Сергей Супрун: «Я пришёл попоить, а мои овечки по полю раскиданы, а там собаки ещё рвут…».

В деревню Большая Падерь собаки приходили уже дважды. Первый раз насмерть загрызли 10 овец. Покусали столько же. Овцевод обратился за помощью в сельсовет.

Александр Зогинов, председатель Козловичского сельского исполкома: «Данные собачки пришлые. Я туда выезжал, но ни одной собаки не видел».

Спустя две недели жертвами взбешённых дворняг стали ещё 10 баранов, беременных овец и маленьких ягнят.

Прибывшие на место кровавой резни спасатели по характеру ран определили, что это сотворили, несомненно, собаки, но с волчьим характером. Судя по количеству укусов и разорванных внутренностей, не менее пяти. Сбегая от стаи потрошителей, уцелевшие, но тяжело раненые парнокопытные преодолели речку и застряли в камышах. Спасательная операция растянулась на пару часов.

Одна овца в среднем стоит 100 рублей, так что фермер понёс немалый убыток. Но компенсация в таких случаях не положена. Даже отлов четвероногих убийц организовать не так-то просто.

Борьба людей за права зверей на Слутчине привела к тому, что отлов безнадзорных собак в этом районе временно прекратили. Всё началось с жалоб защитников фауны на коммунальные службы, мол, те совсем не хотят заботиться о бездомных животных, не создают для них городского приюта, а бесконтрольно и цинично отстреливают. Таким отношением к братьям нашим меньшим заинтересовалась прокуратура, начались проверки. Выяснилось, коммунальщики не без греха.

До пункта временного содержания собак и кошек довозили редко, законных пяти суток у отловленных животных, как правило, тоже не было. На вопрос – изменилась ли методика отлова после прокурорского расследования, – сухой отчёт.

Статистика покусанных тем временем растёт. Если в прошлом году к слуцким врачам обратились 38 человек, то за последние 5 неполных месяца пострадали уже более 20.

Пока суть да собачье дело Сергей, на всякий случай, укрепил слабые места изгороди шифером. Стая где-то бродит. Теперь у фермера главная проблема – как не дать погибнуть ягнятам, которые остались без матерей. Приходится с рук кормить малышей молоком. Впрочем, многим из них уже не выжить, говорится в сюжете.

 
 
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С недавних пор эта ферма похожа на лазарет. В загонах точно в палатах хромают раненые овцы. Увечья получили в неравной схватке. Фермер Сергей Супрун говорит, что его...
 
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