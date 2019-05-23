|
С поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца
24.05.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудниками УБЭП УВД Брестского облисполкома и ОБЭП Лунинецкого РОВД с поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца.
В ходе контроля законности проведения процедур закупок государственными предприятиями за счет собственных средств был установлен факт передачи взятки в размере 340 евро начальнику лаборатории одного из перерабатывающих предприятий Лунинца. Деньги женщина получила от жителя Минска, директора ООО, с которым была знакома уже несколько лет. Последний хотел таким образом договориться о благоприятном решении в пользу их организации о поставке приборов контроля продукции.
Заговорщики задержаны и находятся в ИВС. По данному факту возбуждены уголовное дело по части 1 статьи 430 УК Республики Беларусь в отношении жительницы Лунинца, а также уголовное дело по части 1 статьи 431 УК Республики Беларусь – в отношении жителя столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками УБЭП УВД Брестского облисполкома и ОБЭП Лунинецкого РОВД с поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца. В ходе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)