Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками УБЭП УВД Брестского облисполкома и ОБЭП Лунинецкого РОВД с поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца.



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В ходе контроля законности проведения процедур закупок государственными предприятиями за счет собственных средств был установлен факт передачи взятки в размере 340 евро начальнику лаборатории одного из перерабатывающих предприятий Лунинца. Деньги женщина получила от жителя Минска, директора ООО, с которым была знакома уже несколько лет. Последний хотел таким образом договориться о благоприятном решении в пользу их организации о поставке приборов контроля продукции.



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Заговорщики задержаны и находятся в ИВС. По данному факту возбуждены уголовное дело по части 1 статьи 430 УК Республики Беларусь в отношении жительницы Лунинца, а также уголовное дело по части 1 статьи 431 УК Республики Беларусь – в отношении жителя столицы.