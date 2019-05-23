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С поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца

24.05.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками УБЭП УВД Брестского облисполкома и ОБЭП Лунинецкого РОВД с поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66463.php

С поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца

В ходе контроля законности проведения процедур закупок государственными предприятиями за счет собственных средств был установлен факт передачи взятки в размере 340 евро начальнику лаборатории одного из перерабатывающих предприятий Лунинца. Деньги женщина получила от жителя Минска, директора ООО, с которым была знакома уже несколько лет. Последний хотел таким образом договориться о благоприятном решении в пользу их организации о поставке приборов контроля продукции.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66463.php

С поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца

Заговорщики задержаны и находятся в ИВС. По данному факту возбуждены уголовное дело по части 1 статьи 430 УК Республики Беларусь в отношении жительницы Лунинца, а также уголовное дело по части 1 статьи 431 УК Республики Беларусь – в отношении жителя столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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  Сотрудниками УБЭП УВД Брестского облисполкома и ОБЭП Лунинецкого РОВД с поличным задержана сотрудница одного из перерабатывающих предприятий Лунинца. В ходе...
 
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