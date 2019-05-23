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Выставку брестского художника, который утонул в Тирренском море, открыли в музее города

24.05.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23 мая 2019 г. в 16.00 в музее истории города Бреста по адресу ул.Леваневского, 3 состоялось мероприятие «Слушаю сердце…», посвященное памяти художника Николая Селещука.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66462.php

Выставку брестского художника, который утонул в Тирренском море, открыли в музее города

Николай Селещук (1947-1996). Белорусский художник и график. Родился в деревне Великорита Брестской области. В 1968 году окончил Минское художественное училище, а в 1976 – Белорусский театрально-художественный институт. Множество раз выигрывал всесоюзные, республиканские и международные премии. В 1992 году стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, а Биографический центр Кембриджского университета признал его человеком года в области культуры. Трагически погиб в 1996 году в Италии. Произведения художника хранятся в музеях Беларуси, России, Финляндии, Греции, Канады, США, Польши, Болгарии, Германии и других стран.

Учился у художественной школе в Бресте под руководством Петра Данелии, в Минском художественном училище (1965—1970, отделение живописи). После службы в советской армии, окончил Белорусский театрально-художественный институт (1970—1976), кафедра графики) у Павла Любомудрова, Василия Петровича Шаранговича. Член Белорусского союза художников с 1977 года.

Работал в книжной и станковой графике, станковой живописи, живописи и экслибрисе.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66462.php

Выставку брестского художника, который утонул в Тирренском море, открыли в музее города

Первые годы творчества он посвятил графике, Николай Селещук создал большое количество станковых работ и книжных иллюстраций. В 1980-х годах вышли оформленные им детские книги: сборник народных сказок «Дар родителей», отдельное издание сказки «Стремись к большему», книга стихов Григория Бородулина «Индыкало-Кудыкало». Значительным трудом Селещука в этом направлении было оформление поэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» (1990). Николай Селещук также оформил книги поэзии «Слушаю сердце», «Такое короткое лето» Раисы Боровиковой, «Пора любви и жалости» Евгении Янищиц, «Улыбнись мне» Янки Сипакова, «Сокровище» Змитрока Бядули и другие.

Особой чертой художественной композиций автора есть развернутая аллегория, объемная метафора, символика. Николай Селещук стремился к созданию образов-идей, а его картины, по словам критиков, напоминают театр. Художник использовал элементы сюрреализма, фантасмагорию и гротеск. Книжная графика художника насыщена декоративными деталями, фантастическими образами, предметами быта и одежды.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66462.php

Выставку брестского художника, который утонул в Тирренском море, открыли в музее города

С 1966 года принимал участие в выставках. В конце 1970-х начале 1980-х выставлял произведения живописи. В 1987 году в Гродно состоялась персональная выставка. Произведения экспонировались в России, Литве, Эстонии, Азербайджане, Венгрии, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Италии, Канаде, США, Греции, Испании, Индонезии, Бельгии, Франции, Шри-Ланке, Японии, Финляндии, Германии, Великобритании, Португалии.

Живопись и графика Николая Селещука хранятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства Белоруссии, коллекции Белорусского союза художников, Могилевского областного музея имени Павла Масленикова, Государственной Третьяковской галерее в Москве, Музее Современного искусства Экваториальной Гвинеи, Галерее Костаки в Афинах (Греция), галерее Хагельстам в Хельсинки (Финляндия), салоне Света Капланского в Торонто (Канада), Торгово-промышленном центре Миннеаполиса (США), в Музее современного русского искусства в Нью-Джерси (США) и других, а также в частных коллекциях Белоруссии, Греции, Франции, Финляндии, Канады, США, Израиля, Литвы, Чехии, Словакии, России, Германии.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66462.php

Выставку брестского художника, который утонул в Тирренском море, открыли в музее города

Николай Селещук был лауреатом Государственной премии Республики Беларусь (1992) за серию графических работ «Святые» («Колядки», «Клич весны», «Вербница»), цикл картин «Моя Беларусь», иллюстрации к книгам «Сымон-музыка» Якуба Коласа и «Сказки белорусских писателей». Награждён 18 дипломами и премиями республиканских, всесоюзных и международных конкурсов книги. За рисунки к сказкам белорусских писателей награждён золотой медалью и дипломом биеннале книжной иллюстрации в Братиславе (1989).

Умер 25 сентября 1996 года, утонув в Тирренском море во время путешествия в Италию.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  23 мая 2019 г. в 16.00 в музее истории города Бреста по адресу ул.Леваневского, 3 состоялось мероприятие «Слушаю сердце…», посвященное памяти художника Николая...
 
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