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Выставку брестского художника, который утонул в Тирренском море, открыли в музее города
24.05.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 мая 2019 г. в 16.00 в музее истории города Бреста по адресу ул.Леваневского, 3 состоялось мероприятие «Слушаю сердце…», посвященное памяти художника Николая Селещука.
Николай Селещук (1947-1996). Белорусский художник и график. Родился в деревне Великорита Брестской области. В 1968 году окончил Минское художественное училище, а в 1976 – Белорусский театрально-художественный институт. Множество раз выигрывал всесоюзные, республиканские и международные премии. В 1992 году стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, а Биографический центр Кембриджского университета признал его человеком года в области культуры. Трагически погиб в 1996 году в Италии. Произведения художника хранятся в музеях Беларуси, России, Финляндии, Греции, Канады, США, Польши, Болгарии, Германии и других стран.
Учился у художественной школе в Бресте под руководством Петра Данелии, в Минском художественном училище (1965—1970, отделение живописи). После службы в советской армии, окончил Белорусский театрально-художественный институт (1970—1976), кафедра графики) у Павла Любомудрова, Василия Петровича Шаранговича. Член Белорусского союза художников с 1977 года.
Работал в книжной и станковой графике, станковой живописи, живописи и экслибрисе.
Первые годы творчества он посвятил графике, Николай Селещук создал большое количество станковых работ и книжных иллюстраций. В 1980-х годах вышли оформленные им детские книги: сборник народных сказок «Дар родителей», отдельное издание сказки «Стремись к большему», книга стихов Григория Бородулина «Индыкало-Кудыкало». Значительным трудом Селещука в этом направлении было оформление поэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» (1990). Николай Селещук также оформил книги поэзии «Слушаю сердце», «Такое короткое лето» Раисы Боровиковой, «Пора любви и жалости» Евгении Янищиц, «Улыбнись мне» Янки Сипакова, «Сокровище» Змитрока Бядули и другие.
Особой чертой художественной композиций автора есть развернутая аллегория, объемная метафора, символика. Николай Селещук стремился к созданию образов-идей, а его картины, по словам критиков, напоминают театр. Художник использовал элементы сюрреализма, фантасмагорию и гротеск. Книжная графика художника насыщена декоративными деталями, фантастическими образами, предметами быта и одежды.
С 1966 года принимал участие в выставках. В конце 1970-х начале 1980-х выставлял произведения живописи. В 1987 году в Гродно состоялась персональная
Живопись и графика Николая Селещука хранятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства Белоруссии, коллекции Белорусского союза художников, Могилевского областного музея имени Павла Масленикова, Государственной Третьяковской галерее в Москве, Музее Современного искусства Экваториальной Гвинеи, Галерее Костаки в Афинах (Греция), галерее Хагельстам в Хельсинки (Финляндия), салоне Света Капланского в Торонто (Канада), Торгово-промышленном центре Миннеаполиса (США), в Музее современного русского искусства в Нью-Джерси (США) и других, а также в частных коллекциях Белоруссии, Греции, Франции, Финляндии, Канады, США, Израиля, Литвы, Чехии, Словакии, России, Германии.
Николай Селещук был лауреатом Государственной премии Республики Беларусь (1992) за серию графических работ «Святые» («Колядки», «Клич весны», «Вербница»), цикл картин «Моя Беларусь», иллюстрации к книгам «Сымон-музыка» Якуба Коласа и «Сказки белорусских писателей». Награждён 18 дипломами и премиями республиканских, всесоюзных и международных конкурсов книги. За рисунки к сказкам белорусских писателей награждён золотой медалью и дипломом биеннале книжной иллюстрации в Братиславе (1989).
Умер 25 сентября 1996 года, утонув в Тирренском море во время путешествия в Италию.
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23 мая 2019 г. в 16.00 в музее истории города Бреста по адресу ул.Леваневского, 3 состоялось мероприятие «Слушаю сердце…», посвященное памяти художника Николая...
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