Источник материала: Виртуальный Брест

С начала мая 2019 года у завода АКБ под Брестом дежурят люди, которые следят за всеми происходящими вокруг событиями - работает ли завод ночью или днём, присутствует ли грузооборот и т.д.. Обо всех, по их мнению, незаконных действиях сообщают "куда следует" - привлекают милицию, ГАИ , ОБЭП, МЧС , природоохрану и т.д. По мнению активистов, завод не только проводит пусконаладочные работы, но и выпускает продукцию, которую в последующем транспортируют в Пинск.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66461.php

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В середине мая им пришлось преследовать фуру , которая везла, как позже выяснилось, аккумуляторы. Оказалось, что у водителя все документы в порядке, а АКБ были нужны, как позже пояснили в ООО «АйПауэр», для «процесса приемки объекта строительства в эксплуатацию». К слову, саму приёмку продлили до конца мая.

Сегодня, 23 мая 2019 года, с территории завода АКБ выехала ещё одна фура, при этом создавалось ощущение, что она загружена до предела - автомобиль явно с трудом тянул свой прицеп, долго стоял на загрузке, медленно двигался. Правда, всё это происходило среди бела дня, но активисты приняли решение - надо "брать".

Естественно, делать это самостоятельно никто не стал, сообщили в ГАИ и ОБЭП. За фурой следовали довольно продолжительное время, один раз она останавливалась, но в итоге была задержана сотрудниками ГАИ для проверки (поступил сигнал, его будут отрабатывать) перед Иваново.

Со слов активистов, водитель сначала не захотел предоставить документы и показать, что в прицепе, как в прошлый раз, а потребовал понятых. Дождались представителей из ОБЭП, нашли понятых, открыли прицеп, и... Оказалось, что внутри пусто.

После того, как выяснилось, что автомобиль действительно ничего незаконного не перевозит, его отпустили. Водитель развернулся, и поехал в сторону Бреста.



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Активисты предполагают, что всё это - спектакль, при этом события начали разворачиваться ещё ночью. На заводе был храктерный шум, из трубы шёл пар, потом бурная имитация погрузки, и конечно медленное (якобы с трудом) передвижение.



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На фото выше - то, что было в фуре (и больше ничего).