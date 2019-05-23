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Активисты "свінцовай варты" погнались за фурой, а она оказалась пустой
24.05.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С начала мая 2019 года у завода АКБ под Брестом дежурят люди, которые
Сегодня, 23 мая 2019 года, с территории завода АКБ выехала ещё одна фура, при этом создавалось ощущение, что она загружена до предела - автомобиль явно с трудом тянул свой прицеп, долго стоял на загрузке, медленно двигался. Правда, всё это происходило среди бела дня, но активисты приняли решение - надо "брать".
Естественно, делать это самостоятельно никто не стал, сообщили в
Со слов активистов, водитель сначала не захотел предоставить документы и показать, что в прицепе, как в прошлый раз, а потребовал понятых. Дождались представителей из ОБЭП, нашли понятых, открыли прицеп, и... Оказалось, что внутри пусто.
После того, как выяснилось, что автомобиль действительно ничего незаконного не перевозит, его отпустили. Водитель развернулся, и поехал в сторону Бреста.
Активисты предполагают, что всё это - спектакль, при этом события начали разворачиваться ещё ночью. На заводе был храктерный шум, из трубы шёл пар, потом бурная имитация погрузки, и конечно медленное (якобы с трудом) передвижение.
На фото выше - то, что было в фуре (и больше ничего).
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С начала мая 2019 года у завода АКБ под Брестом дежурят люди, которые следят за всеми происходящими вокруг событиями - работает ли завод ночью или днём,...
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