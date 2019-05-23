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C субботы водителей будут штрафовать за невключенный свет фар
Источник материала: Tut.by
С 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
В ГАИ напомнили, что, согласно
Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.
Водителям также следует помнить о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки несовершеннолетних. «Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности. За неисполнение данного требования предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин (ч. 5 ст. 18.14 КоАП Беларуси). В случае повторного такого нарушения в течение года — штраф от 2 до 8 базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП Беларуси)», — проинформировали в ГАИ.
Напомним, согласно проекту указа президента об изменениях в ПДД, о котором AUTO.TUT.BY
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С 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание - дети!», основная задача которого - профилактика...
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