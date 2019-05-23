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C субботы водителей будут штрафовать за невключенный свет фар

24.05.2019 06:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в УГАИ МВД Республики Беларусь.


Фото: ulleo / pixabay.com

В ГАИ напомнили, что, согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч. 3 ст. 18.14 КоАП Беларуси).

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

Водителям также следует помнить о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки несовершеннолетних. «Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности. За неисполнение данного требования предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин (ч. 5 ст. 18.14 КоАП Беларуси). В случае повторного такого нарушения в течение года — штраф от 2 до 8 базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП Беларуси)», — проинформировали в ГАИ.

Напомним, согласно проекту указа президента об изменениях в ПДД, о котором AUTO.TUT.BY рассказывал ранее, в пункт 166.9 хотят внести изменения. Если документ примут, то ближний свет или дневные ходовые огни нужно будет включать не «в период проведения Министерством внутренних дел республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения», а в конкретные даты — с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

С начала текущего года на дорогах страны погибли 5 детей, еще 96 несовершеннолетних получили травмы.

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С 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание - дети!», основная задача которого - профилактика...
 
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