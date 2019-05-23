Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

19 мая в Минске состоялся III заключительный этап чемпионата Республики Беларусь по танцевальному спорту. Соревнования проходили в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.
Для самых младших воспитанников студии бально-спортивного танца
Веселова Дарья — 2 место (серебряная медаль)
Хакало Валерия — 2 место (серебряная медаль)
Кантор Виктор — Умратуллоева Арина — 3 место (бронзовая медаль)
Сысоенко Артем — Хакало Валерия — 3 место (бронзовая медаль)
Кантор Лиза — 3 место (бронзовая медаль)
Сазон София — 2 место (серебряная медаль)
Умратуллоева Арина — 2 место (серебряная медаль)