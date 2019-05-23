19 мая в Минске состоялся III заключительный этап чемпионата Республики Беларусь по танцевальному спорту. Соревнования проходили в  Республиканском государственном училище олимпийского резерва.

Для самых младших воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE» «начинающие» - это было первое  выступление. Ребята очень волновались, переживали, но, несмотря на это отлично выступили и получили заслуженные награды. Поздравляем с дебютом!

Веселова Дарья  — 2 место (серебряная медаль)

Хакало Валерия —  2 место (серебряная медаль)

Кантор Виктор — Умратуллоева Арина — 3 место (бронзовая медаль)

Сысоенко Артем — Хакало Валерия — 3 место (бронзовая медаль)

Кантор Лиза — 3 место (бронзовая медаль)

Сазон София — 2 место (серебряная медаль)

Умратуллоева Арина — 2 место (серебряная медаль)

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

Успех воспитанников студии бально-спортивного танца «ALMA DANCE»

 

 

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