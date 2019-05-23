Элита экспорта: в Минске подвели итоги престижного республиканского конкурса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске подвели итоги престижного республиканского конкурса «Лучший экспортер», сообщает телеканал «МИР 24».

Среди победителей – 22 предприятия. И это не только известные в СНГ производители молока и колбасных изделий. Представлены также машиностроение, сфера высоких технологий, образование и здравоохранение.

В экономику страны финалисты конкурса за прошлый год принесли почти 15 миллиардов долларов, а это около 30% всего белорусского экспорта. По словам организаторов, самыми конкурентными оказались номинации «малый и средний бизнес».

«25% несырьевого экспорта – это негосударственный сектор. Это небольшие предприятия. Они гибкие, они мобильные. Там порой работает 30-40 сотрудников, но они вносят очень весомый вклад. С учетом того, что мы работаем в рамках седьмого декрета, и появляются все новые и новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, наша задача вывести их на экспортные направления», – рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.