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Элита экспорта: в Минске подвели итоги престижного республиканского конкурса

24.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске подвели итоги престижного республиканского конкурса «Лучший экспортер», сообщает телеканал «МИР 24».

Среди победителей – 22 предприятия. И это не только известные в СНГ производители молока и колбасных изделий. Представлены также машиностроение, сфера высоких технологий, образование и здравоохранение.

В экономику страны финалисты конкурса за прошлый год принесли почти 15 миллиардов долларов, а это около 30% всего белорусского экспорта. По словам организаторов, самыми конкурентными оказались номинации «малый и средний бизнес».

«25% несырьевого экспорта – это негосударственный сектор. Это небольшие предприятия. Они гибкие, они мобильные. Там порой работает 30-40 сотрудников, но они вносят очень весомый вклад. С учетом того, что мы работаем в рамках седьмого декрета, и появляются все новые и новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, наша задача вывести их на экспортные направления», – рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Белорусские предприятия экспортируют свою продукцию почти в 180 стран. За прошлый год удалось выйти на 20 новых рынков.



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Теги: Минск
 
 
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В число победителей вошли 22 предприятия: это не только известные в СНГ производители молока и колбасы, но и машиностроение, сфера высоких технологий и другие...
 
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