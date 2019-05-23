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Такое нельзя игнорировать. Куда минчане пойдут 24 - 26 мая в Минске?

24.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы же уже озадачились тем, что делать в Минске весь уикенд? А мы подглядели статистику всех ивентов на выходные: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые минчане чаще всего просматривали в период с 20 по 23 мая. Смотрите, куда пойдут все ваши минские друзья.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

В кино на третьего «Джона Уика»


Кадр из фильма «Джон Уик 3»

Когда: все выходные.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

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В связи с «Джоном Уиком» у нас сразу три новости: во-первых, главный герой фильма родом из Беларуси. Во-вторых, этот триллер обогнал «Мстителей» и стал самой кассовой картиной недели. Ну и, в-третьих, его уже посмотрел Стас Михайлов, причем в одном из минских кинотеатров. А теперь к сюжету: Джон — сирота, который занимался одновременно балетом и борьбой, благодаря чему получил впечатляющую физическую подготовку. Эти факты зрителям расскажет русская мафиози, которую сыграет Анжелика Хьюстон. А вот роль Уика досталась Киану Ривз. Первая часть фильма о киллере вышла в 2014 году, вторая — в 2017-м.

Полный график кинопремьер

На крафтовый «Гастрофест»


Фотография предоставлена организаторами «Гастрофеста»

Когда: все выходные.

Где: в заведениях Минска, подробности — тут.

Сколько: 22 рубля.

По 2 июня в Минске проходит очередной гастрофест. По традиции тема весеннего фестиваля — «крафт». Двадцать заведений столицы предложат свои сеты с закусками по фиксированной стоимости — 22 рубля. Выбирайте сет — и можно идти в кафе всей семьей: там по полтора килограмма еды продают.

…или в «Песочницу»


Фотография предоставлена «Песочницей»

Когда: все выходные, 12.00 — 23.00.

Где: ул. Куйбышева, 45.

Сколько: бесплатно.

Идея для всей семьи, для обжор, для тусовщиков и вообще для кого угодно. В начале мая на проспекте Машерова снова заработала любимая площадка минчан — «Песочница». Как прошло открытие, мы уже рассказывали и даже показывали. А еще там продают обалденные сеты с разной едой, цена единая для всех — те же 7 рублей, как и в прошлом году. Выглядит это как минимум аппетитно.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

На совершенно необычную выставку


Когда: все выходные, с 11.00 и до заката.

Где: «Дримлэнд» (ул. Орловская, 80).

Сколько: 10 рублей в будние дни, 12 — в выходные. Дети до 3 лет — бесплатно.

Аж до 15 сентября в парке «Дримлэнд» размещаются гигантские фигуры из песка. Гостей фестиваля встречает множество мифических персонажей, среди которых — гигантский Цмок и грозный Пярун. Кроме самой выставки организаторы устроили гастроплощадку на территории пикник-парка, где можно перекусить после прогулки. А если остались силы — попробовать себя в веревочном городке или заглянуть в дом-перевертыш, зеркальный лабиринт и другие активности, которые уже давно прописались на территории «Дримлэнда». Монументальный фоторепортаж — тут.

Все выставки Минска — в одном месте

На модный фестиваль «Ритм»


Фото: vk.com/fest375. Носит иллюстративный характер

Когда: 24 мая, 18.00.

Где: .

Сколько: 20 рублей.

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Свежий ветер в ночной жизни Минска, фестиваль «Ритм» уже сегодня сотрет границы между стилями и направлениями — от хауса до инди-рока. Хедлайнерами станут музыканты и диджеи, завоевавшие доверие не только белорусской публики, но и активно гастролирующие за ее пределами. Мы сейчас про Super Besse, Mustelide и Dlina Volny, но будут и другие — причем сразу на трех танцполах. Вашему вниманию — маркет, фудкорт и соревнования по пинг-понгу. А вот несовершеннолетних пустят только вместе с родителями. Фестиваль будет длиться 12 часов, готовьтесь!

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

На большой Stand Up


Когда: 24 мая, 19.00 и 21.45.

Где: .

Сколько: от 65 рублей.

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Stand Up Show ТНТ — одно из самых популярных комедийных шоу в России. Благодаря этой программе стендап стал не просто отдельным жанром, но и мощным самостоятельным движением. В Минске пройдут сразу два стендап-концерта в один день: билеты на первый практически закончились, поэтому организаторы решили провести дополнительный: он пройдет также 24 мая, только в 21.45. Шутить будут колоритные стендаперы Нурлан Сабуров, Виктор Комаров, Стас Старовойтов и Алексей Щербаков.

На концерт рэпера PLC

Когда: 24 мая, 19.00.

Где: .

Сколько: от 45 рублей. VIP (Meet&Greet) — 65 рублей (дает возможность зайти на концертную площадку заранее, пообщаться с артистом, сделать фото).

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PLC — герой популярного телешоу «Песни на ТНТ», которому респектует не только массовая аудитория, критики, но и большие артисты жанра (например, Oxxxymiron или Баста), рэпер, зарекомендовавший себя как интеллектуальный артист с доступной каждому тематикой песен и техничной подачей — возвращается в Минск. Напомним, что в конце 2018 года PLC дважды был в нашей столице — и оба концерта прошли с аншлагом.

Все концерты в Минске и регионах

На день рождения аквапарка


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 25 мая, 22.00.

Где: аквапарк «».

Сколько: 30 рублей.

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В честь дня рождения аквапарк проведет праздничную вечеринку: вас приглашают отметить юбилей в лучших традициях голливудских пляжных тусовок. Только представьте: водный танцпол, экстремальные горки и убойная музыка. Кроме того, выступят театр на ходулях «Чижики» и экспериментальный фрик-театр T (e)=Art (они крутые), будут работать надувные аттракционы, аттракцион «Виртуальная реальность», барбершоп и бьюти-зона. И это... Можно будет сфоткаться… с русалкой.

На спектакль-легенду


Фото: kupalauski.by

Когда: 26 мая, 11.30 и 19.00.

Где: .

Сколько: от 4 рублей.

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Вот это повезло! Обычно на культовую «Паўлінку» билетов ну вообще нет, а на это воскресенье несколько квитков все-таки осталось, правда критично мало. Премьера спектакля на Купаловской сцене состоялась более семидесяти лет назад, и по сей день постановка собирает полные залы. Годы идут, а «Паўлінка» не меняется, такая же красивая и интеллигентная, смелая и готовая бороться за будущее. Спектакль рекомендован к просмотру как ценителям белорусской классической литературы, так и тем, кто до сего дня боялся постановок на «мове». Именно в главной героине Янка Купала воссоздал свою мечту о совершенной культурной нации.

Что смотреть в минских театрах

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Теги: Минск
 
 
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Вы же уже озадачились тем, что делать в Минске весь уикенд? А мы подглядели статистику всех ивентов на выходные: в каждом блоке - «Кино», «Концерты», «Театр»,...
 
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