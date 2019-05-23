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«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ

24.05.2019 08:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как стало известно «Чемпионату», питерский «Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Денисом Щербицким.


Денис Щербицкий. Фото: Егор Шумский, TUT.BY

23-летний вратарь является воспитанником детской школы минского МТЗ-РИПО. В 2014 году он перешел во вторую команду БАТЭ. В составе юношеской команды клуба выступал в Лиге УЕФА. В основном составе клуба из Борисова он дебютировал в 2016 году. Со следующего года стал основным вратарем команды. В том же году был признан лучшим голкипером страны. В 2018 году он провел первый матч за сборную Беларуси.

В этом сезоне на клубном уровне Щербицкий принял участие в 22 матчах и пропустил 23 мяча. В январе он подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 1 миллион евро.

 
 
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Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 1 миллион евро.
 
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