Деньги из мусора: за сколько и куда можно продать старую мебель?

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Как продают старую мебель?

Мы богаче, привередливее наших бабушек, которые покупали мебель «на всю жизнь». Мы хотим обновлять интерьер каждые 5-10 лет. Но при таком подходе даже фабричная мебель из древесной плиты «не вырабатывает ресурс» и годится для продажи.

Чаще всего б/у мебель продают по объявлениям. Но чтоб делать это с выгодой, нужно разобраться с некоторыми рыночными тенденциями и категориями мебели.

Мебель для дачи

Основная масса белорусских дачников не имеет ни денег, ни желания обставлять свою загородную недвижимость новой мебелью.