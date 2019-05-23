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Деньги из мусора: за сколько и куда можно продать старую мебель?

24.05.2019 08:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Деньги из мусора: за сколько и куда можно продать старую мебель?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как продают старую мебель?

Мы богаче, привередливее наших бабушек, которые покупали мебель «на всю жизнь». Мы хотим обновлять интерьер каждые 5-10 лет. Но при таком подходе даже фабричная мебель из древесной плиты «не вырабатывает ресурс» и годится для продажи.

Чаще всего б/у мебель продают по объявлениям. Но чтоб делать это с выгодой, нужно разобраться с некоторыми рыночными тенденциями и категориями мебели.

Мебель для дачи

Основная масса белорусских дачников не имеет ни денег, ни желания обставлять свою загородную недвижимость новой мебелью.

 
 
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В рамках проекта Деньги из мусора разберемся, сколько и как можно заработать на старой мебели.
 
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