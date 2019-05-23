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Девять маленьких советов, чтобы сохранить здоровье психики

24.05.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Психологическое здоровье — это гармония личностной, эмоциональной и интеллектуальной сфер, также отсутствие нарушений (фобий, неврозов, личностных расстройств). Как же его сохранить?


Фото: unsplash.com

Выражайте эмоции. Если вы чувствуете гнев или, наоборот, накатывает волна печали — не стоит себя подавлять. Открыто выражайте чувства, проговаривайте их. Подавление приводит к разного рода психосоматическим болезням и накопительным эффектам, которые чреваты эмоциональными вспышками и приступами.

Не допускайте стресса. Убегать от стресса или принимать успокоительные — не лучший вариант. Стоит выбирать активное решение проблемы, поиск помощи и ресурсов, развитие стрессоустойчивости.

Соблюдайте баланс работы и личной жизни. Если уделять достаточно времени всем сферам жизни, не будет ни эмоционального напряжения, ни чувства вины перед собой или близкими. Соблюдение баланса помогает реализовать себя в нескольких социальных ролях: родителя, работника, спортсмена и так далее.

Поддерживайте социальные связи. Наличие близких друзей и широкого круга знакомых создают чувство принадлежности к группе и личной нужности.

Развивайте критическое мышление. На нас обрушивается обилие новостей из самых разных источников. Если принимать все на веру, будет хронический информационный стресс. Лучше развивайте критическое мышление — способность подвергать сомнению информацию, проверять достоверность источников, устанавливать логические причинно-следственные связи. А еще критическое мышление — это мощный отсеивающий фильтр для информации.

Если нужно, идите к психологу. Когда человек в кризисной ситуации, лучше обратиться к психологам. Конечно, волшебной таблетки они не выпишут, но помогут отыскать в себе силы для преодоления трудностей — а может, и посмотреть на них под другим углом. Единственное, отнеситесь серьезно к поискам подходящего специалиста: у него обязаны быть не только соответствующее образование и опыт работы по специальности, но и компетентность в решении именно вашей категории проблем.

Избавьтесь от перфекционизма. Перфекционизм приводит к стрессу, эмоциональному выгоранию, депрессии и т.д.

Не сравнивайте свою жизнь с тем, как живут другие. Чем больше в соцсетях ярких и счастливых фото наших знакомых, тем чаще мы себя с ними сравниваем — и приходим к выводу, что своя жизнь посредственна и скучна. От этого — депрессия, чувство нереализованности и бессмысленности жизни. Американский психолог Мэг Джей в своей книге «Важные годы» рекомендует не заострять внимание на чужой жизни, а сосредоточиться на своей. Лучше подумайте, что необходимо сделать, чтобы стать лучше вчерашней версии себя.

Избавьтесь от ненужных стереотипов и установок. Нам часто навязывают, как надо и не надо жить, в каком возрасте нужно обязательно решить определенные жизненные задачи. Результат — переживания и мысли «я неправильный, не такой, как все». В первую очередь, живите по своему сценарию: так, как комфортно вам.

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Теги: Новости
 
 
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Психологическое здоровье - это гармония личностной, эмоциональной и интеллектуальной сфер, также отсутствие нарушений (фобий, неврозов, личностных расстройств).
 
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