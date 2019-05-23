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Рассекречен первый серийный электрокар Skoda
Источник материала: Tut.by
На прошедшем вчера специальном мероприятии Skoda в Братиславе кроме обновленного Superb состоялась премьера еще одной важной для чешской компании премьеры — речь идет о первом серийном электромобиле марки.
Им стала переведенная на электротягу городская
Согласно паспортным данным, на одной зарядке блока аккумуляторов емкостью 36,8 кВтч хетчбэк Skoda способен пройти до 262 км (по методике WLTP). Разгон до 100 км/ч — за 12,5 секунды, максимальная скорость — 130 км/ч.
От фирменного устройства Wallbox перезарядить батарею можно за четыре часа, а от 40-киловаттного терминала пополнение заряда на 80% займет около часа времени. Объем багажника у электрического ситикара Skoda варьируется от 250 л до 923 л со сложенными задними сиденьями.
Производство Citigoe iV развернется во второй половине текущего года, но у дилеров первые товарные электрокары ожидаются в начале 2020 года.
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На прошедшем вчера специальном мероприятии Skoda в Братиславе кроме обновленного Superb состоялась премьера еще одной важной для чешской компании премьеры - это первый...
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