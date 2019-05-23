Рассекречен первый серийный электрокар Skoda

Источник материала: Tut.by

На прошедшем вчера специальном мероприятии Skoda в Братиславе кроме обновленного Superb состоялась премьера еще одной важной для чешской компании премьеры — речь идет о первом серийном электромобиле марки.





Им стала переведенная на электротягу городская «малютка» Citigo , относящаяся к новому суббренду iV, под которым Skoda будет выпускать электромобили и «подзаряжаемые» от сети гибриды (первенцем стал модернизированный Superb). Отсюда и название модели — Citigoe iV. Силовая установка машинке, от носа до хвоста у которой 3,6 м, досталась от технического близнеца Volkswagen e-Up! — электромотор развивает те же 82 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. Но емкость батареи у Citigoe iV — в два раза больше!





Согласно паспортным данным, на одной зарядке блока аккумуляторов емкостью 36,8 кВтч хетчбэк Skoda способен пройти до 262 км (по методике WLTP). Разгон до 100 км/ч — за 12,5 секунды, максимальная скорость — 130 км/ч.





От фирменного устройства Wallbox перезарядить батарею можно за четыре часа, а от 40-киловаттного терминала пополнение заряда на 80% займет около часа времени. Объем багажника у электрического ситикара Skoda варьируется от 250 л до 923 л со сложенными задними сиденьями.





Производство Citigoe iV развернется во второй половине текущего года, но у дилеров первые товарные электрокары ожидаются в начале 2020 года.