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Кочанова извинилась перед цыганами в Могилеве по поручению Лукашенко

24.05.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кочанова извинилась перед цыганами в Могилеве по поручению Лукашенко

Глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению президента страны 24 мая в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры.

Она сделала это по поручению президента, передает БелТА.

Сообщается, что после озвучивания в СМИ информации об облавах на цыган в Могилеве и нарушениях милиции при их задержании во время проведения проверки по факту гибели сотрудника ГАИ президент принял решение отправить своего представителя в Могилев, чтобы побеседовать с, вероятно, несправедливо обиженными цыганами.

Наталья Кочанова на встрече принесла цыганам извинения в случае, если на самом деле милиция некорректно действовала по отношению к ним.

Кочанова подчеркнула, что все жалобы будут рассмотрены, будут проведены проверки по всем фактам. Она отметила, что для руководства Беларуси очень важно сохранять межэтнический мир и согласие.

Как сообщает TUT.by, на встрече была не только Наталья Качанова, но еще и помощник президента по Могилевской области Михаил Русый, председатель облисполкома Леонид Заяц и горисполкома Владимир Цумарев, глава УВД Могилевской области Игорь Щербаченя. Также стояли таблички с именами пресс-секретаря президента президента Натальи Эйсмонт и главы МВД Игоря Шуневича, но затем их убрали.

На встрече, которая проходила в актовом зале облпотребсоюза, присутствовало около 30 делегатов из диаспоры. 

Как сообщалось, сотрудник ГАИ был обнаружен мертвым в Могилевском районе 16 мая. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. После этого в ряде СМИ появилась информации о массовых задержаниях цыган в Могилеве.

В понедельник Следственный комитет заявил, что основная версия смерти сотрудника ГАИ в Могилевской области - суицид.
 

 
Теги: Могилев
 
 
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению президента страны 24 мая в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры.
 
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