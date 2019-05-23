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SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета
Источник материала: Tut.by
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», — сообщили в SpaceX. Компания сравнила группировку спутников с колодой карт, свободно парящей в космическом пространстве. Согласно трансляции, аппараты начали медленно отделяться друг от друга.
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Как
Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников. Реализация первого этапа проекта — запуск 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тысячи человек — требует вложений в размере 3,5 миллиарда долларов. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 миллиардов долларов.
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Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика.
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