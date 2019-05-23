SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета

Источник материала: Tut.by

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», — сообщили в SpaceX. Компания сравнила группировку спутников с колодой карт, свободно парящей в космическом пространстве. Согласно трансляции, аппараты начали медленно отделяться друг от друга.

SpaceX пообещала публиковать на своем сайте информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите.

Как пишет ТАСС, старт носителя Falcon 9 с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22.30 по времени Восточного побережья США (05.30 мск пятницы).

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников. Реализация первого этапа проекта — запуск 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тысячи человек — требует вложений в размере 3,5 миллиарда долларов. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 миллиардов долларов.