Трактор насмерть сбил велосипедиста в Гомельском районе

Источник материала: Аргументы и факты

61-летний житель Гомеля, управляя трактором «МТЗ-82» с прицепом, совершил наезд на ехавшего в попутном направлении велосипедиста (42-летний местный житель). Последний с травмами попал в больницу, где скончался, сообщили в МВД Республики Беларусь.

За 4 месяца текущего года на дорогах республики погибли 6 и получили травмы 40 велосипедистов, 15 происшествий имели место в темное время суток.

В ведомстве напоминают: правила дорожного движения предписывают двигаться на велосипеде по велосипедной дорожке, и только если ее нет, нужно ехать по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая при этом препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.