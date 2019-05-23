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Трактор насмерть сбил велосипедиста в Гомельском районе

24.05.2019 09:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Трактор насмерть сбил велосипедиста в Гомельском районе
МВД Республики Беларусь

61-летний житель Гомеля, управляя трактором «МТЗ-82» с прицепом, совершил наезд на ехавшего в попутном направлении велосипедиста (42-летний местный житель). Последний с травмами попал в больницу, где скончался, сообщили в МВД Республики Беларусь.

За 4 месяца текущего года на дорогах республики погибли 6 и получили травмы 40 велосипедистов, 15 происшествий имели место в темное время суток.

В ведомстве напоминают: правила дорожного движения предписывают двигаться на велосипеде по велосипедной дорожке, и только если ее нет, нужно ехать по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая при этом препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов. 

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Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла в аг. Красное Гомельского района днем.
 
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