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Лойко: «Не было в Беларуси никакой приватизации. Государственное вернете по первому требованию»

24.05.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY Ольга Лойко в тексте «Нет никакой приватизации. И не было никогда» прокомментировала возвращение футбольного клуба «Динамо» в собственность государства.

– Белорусское бизнес-сообщество не очень любит Юрия Чижа. По очень разным причинам. И из-за былой особой приближенности к первому лицу, обеспечивавшей небывалые преференции в самых заманчивых проектах. И из-за написанного в КГБ заявления на давнего друга и бизнес-партнера.

И последовавшая за задержанием опала популярности некогда самому влиятельному бизнесмену страны не прибавила. Но вчерашняя история с решением суда, которым Чижа фактически выкинули из состава акционеров футбольного «Динамо» после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем…

Разница между лихими девяностыми и либеральными нынешними — весьма условна. Двадцать лет разговоров о либерализации, то масштабной, то точечной приватизации, эффективности и неэффективности, об отношениях государства и частника. Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж.


Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет чуть не сократили. Спасибо, президент вразумил.

И правда, все государственное — государственное. Всегда. А если вам дали поносить, так вернете по первому требованию. По звонку, письму, суду или еще как.

 
Теги: Новости
 
 
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Главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY Ольга Лойко в тексте «Нет никакой приватизации. И не было никогда» прокомментировала возвращение...
 
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