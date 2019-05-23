23 мая Александр Лукашенко провел встречу с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым. Руководитель страны заявил об активизации переговоров по поставкам нефти из Средней Азии.





«Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия – член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», – сказал Лукашенко.





Посол Ермухамет Ертысбаев уточнил, что с Москвой хотят договориться по поводу использования находящегося на ее территории нефтепровода.





Экономисты оценили для UDF.B Y перспективы затеи Беларуси и Казахстана.

«Той цены на нефть, к которой привыкли белорусские НПЗ, никогда уже не будет»

Экономист Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что формат переговоров выбран «не случайно».





«В рамках ЕАЭС предусматривается свобода перемещения денег, товаров, услуг и рабочей силы. Очевидно, что инфраструктура России должна способствовать интеграции потоков товаров между странами-членами ЕАЭС. И Казахстану крайне выгодно, чтобы российские трубы пропускали казахстанскую нефть, и Беларуси это выгодно», – сказал Романчук.





Но, по мнению экономиста, если российские чиновники и выскажут публично свое согласие в соответствии с нормами Евразийского союза, то найдут много способов заблокировать доступ казахстанской нефти к своей трубе.









«Российские нефтяные бароны плевать хотели на договоренности в рамках ЕАЭС и желание президентов других стран. Между Беларусью и Казахстаном граница не появится, Россию никак не перепрыгнешь. Российские нефтяные компании распоряжаются своим ресурсом как политическим и геополитическим оружием. Поэтому этот вопрос не решаем», – считает Романчук.





Экономист напомнил, что когда-то велись переговоры и с Азербайджаном.





«Нефть того региона, к сожалению, не может поступать в Европу и Беларусь, поскольку это не в интересах российских нефтяных баронов. А ЕАЭС продолжает оставаться очень рыхлым и неубедительным интеграционным объединением», – сказал Романчук.





Экономист призвал белорусские власти реалистично оценить новую ситуацию.





«Той цены на нефть, к которой привыкли белорусские НПЗ, никогда уже не будет. Пора начинать процесс отделения нефтяного бизнеса от государственной политики. И переключить белорусские НПЗ на самостоятельный поиск ресурсов, самостоятельные поставки и переработку. И сформировать в Беларуси полноценный рынок нефтепродуктов, чтобы мы имели возможность покупать их из разных источников. Монополия «Белоруснефти» должна закончиться, даже если это будет означать повышение стоимости бензина для белорусских потребителей», – сказал Романчук.

«Это скорее лишний повод давления на Москву»

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY напомнил, что вопрос поставок нефти из Казахстана уже поднимался в прошлом при обсуждении путей деверсификации источников энергоресурсов для Беларуси.





«Но этот вопрос – политический. Потому что Россия расматривает Казахстан как конкурента. Кроме того, сейчас Беларусь полностью зависит от России, зачем ей что-то менять? Россия будет препятствовать решению этого вопроса – это очевидно», – отметил Желиба.





При этом экономист считает, что казахстанская нефть не будет дешевле российской – из-за более сложной логистики.





Желиба отметил, что в последнее время Россия заняла очень жесткую позицию пот отношению к экономическим требованиям белорусских властей. После того, как Минск начал переговоры о компенсации за поставки «грязной нефти», Москва напомнила о скандале 2012 года, когда из-за махинаций Минска с «растворителями» она недополучила 1,5-2 миллиарда долларов.





«Так что тут говорить о нескольких сотнях потерянных миллионов? Позиции Беларуси слабы – Россия может попросту не заплатить за убытки от «грязной» нефти. Переговоры по поставкам из Казахстана будут из той же оперы: если Россия откажется пропускать нефть через свою территорию – точка, мы ничего не сделаем», – считает экономист.





Почему тогда Беларусь и Казахстан вообще публично обозначили тему?





«Это скорее лишний повод давления на Москву при проведении других переговоров», – сказал Желиба.Статьи в рубрике "Мнение" отра



