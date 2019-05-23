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Невзоров: "Зеленский – красавец, он идет по понятному пути"

24.05.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный публицист – о том, почему новый президент Украины ведет себя «блистательно красиво».

Невзоров: "Зеленский – красавец, он идет по понятному пути"
Фото пресс-службы президента Украины
В эфире «Эха Москвы» Александр Невзоров прокомментировал недавнюю инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в Киеве.

– Зеленский красавец, он идет по понятному пути, согласно которому каждый мужчина должен вырастить живот, посадить печень и распустить Раду или Думу, а лучше и Раду и Думу, – заметил он. – Вообще, я думаю, что это особо наслаждение – распускать, ради которого можно потерпеть всякие временные неудобства типа инаугурации и прочие тяготы, связанные с президентской должностью.

Вообще, ведет себя он пока блистательно красиво. То, что он запретил свои портреты в кабинетах, он пришел пешком. Он селфится на улице с какими-то девками. Но он не мог не проколоться. На одном все-таки прокололся. Он сказал: «Называйте меня Владимир». Хотя, если он решил играть в такого стопроцентно выраженного анти-Путина, то, конечно, ему надо было каким-то образом имя свое скрывать. Но он понял, что есть предельно выгодная красивая позиция, вот это – анти-Путин.

Противопоставить себя мрачной, тяжелой, мордорской действительности России и на этом зарабатывать очки. Все равно ведет он себя красиво и умно.

Но я хочу обратиться как раз к Украине. От него не следует ждать слишком многого, потому что тот, кто ждет от Зеленского решения проблем, он просто не понимает принцип президентствования. Президенты не решают проблемы. Они их только создают. От президента требуется вести себя красиво в соответствии с выбранным амплуа и уметь делать вид, что все созданные им проблемы, неизбежны и продиктованы логикой истории.


Хотя понятно… вот мы просто на своем примере в России хорошо знаем, что это проблемы, действительно, продиктованы логикой истории, но надо было их еще из этой истории достать и снова запустить в оборот, пишет udf.by

 
 
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Известный публицист – о том, почему новый президент Украины ведет себя «блистательно красиво».
 
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