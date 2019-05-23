Чемпионка 2017 года и другие соперницы белорусок на старте «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Стали известны соперницы белорусских теннисисток на старте второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня. Призовой фонд соревнований — 23 029 029 долларов.



Виктория Азаренко. Фото: Reuters

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 11 WTA) в первом круге сразится с Доминикой Цыбулковой (№ 35 WTA) из Словакии.

Вторая ракетка страны Александра Саснович (№ 32 WTA) сыграет против Полоны Херцог (№ 70 WTA) из Словении.

Бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (№ 44 WTA) ждет встреча против чемпионки «Ролан Гаррос"-2017 Елены Остапенко (№ 40 WTA) из Латвии.

А Вере Лапко (№ 101 WTA) на старте досталась обладательница wild card Диана Пэрри (№ 486 WTA) из Франции.