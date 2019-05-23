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Второй сольник Риты Дакоты на родине пройдет в декабре

24.05.2019 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский концерт певицы, композитора и сонграйтера Риты Дакоты пройдет 17 декабря в Prime Hall. В рамках выступления прозвучат лучшие песни и свежие хиты.


Фото предоставлено организаторами

Попав в шоу-бизнес в качестве участницы ТВ-проекта «Фабрика звезд — 7» и ворвавшись в чарты с хитом «Полчеловека», Дакота не останавливается на достигнутом и продолжает покорять музыкальные вершины. Ее клипы собирают миллионы просмотров менее чем за 24 часа, ее песни занимают первые строчки в iTunes и других ведущих музыкальных сервисах.

В программу добавлены новые композиции, в числе которых «Мантра» с ее духовным посылом, а также «Новые линии» и «Не умеешь любить» — первый трек, выпущенный на музыкальном лейбле Zhara Music. Весной 2019 года Рита присоединилась к творческому союзу Эмина Агаларова и Бахтияра Алиева и теперь является артисткой их продюсерского центра.

В своем Instagram перед прошлым концертом в декабре 2018 певица написала:

— Минск — моя душа, моя любовь, мое начало. Это будет особенно, душевно, идеально. Я так жду встречи с вами, вы бы знали!!!

Минск ответил аншлагом.

Когда: 17 декабря, 20.00.

Где: «».

Сколько: 36 — 86 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Минский концерт певицы, композитора и сонграйтера Риты Дакоты пройдет 17 декабря в Prime Hall. В рамках выступления прозвучат лучшие песни и свежие хиты.
 
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