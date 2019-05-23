Вот как будет выглядеть новый флагман Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона бренда Redmi — Redmi K20. Недавно в Сети появилось изображение, на котором изображен финальным дизайн устройства. Об этом пишет Gizchina.





Судя по фото, задняя крышка гаджета будет стеклянной. Там же разместится вертикальная основная камера с тремя модулями и светодиодная вспышка. Клавиши питания и регулировки громкости — на правой боковой грани. Сканер отпечатков пальцев встроят прямо в экран.

В Gizmochina пишут, что смартфон будет доступен в двух модификациях — K20 и K20 Pro. В более простом варианте установят процессор Snapdragon 710, в Pro — Snapdragon 855. Последний дополнят 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. А еще смартфоны получат аккумулятор на 4000 мАч и поддержку ускоренной 27-ватной зарядки.

Скорее всего, карты памяти microSD поддерживаться не будут. Диагональ AMOLED-экрана K20 составит 6,4 дюйма (2340 на 1080 точек). Еще одной особенностью Pro-модели станет выезжающая из верхней грани смартфона фронтальная камера на 20 Мп.

Официальный анонс гаджетов состоится 28 мая.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi: