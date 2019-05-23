ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поддельную обувь изъяли у продавцов брестские таможенники

24.05.2019 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Поддельную обувь изъяли у продавцов брестские таможенники
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Пять ИП из Бреста в нарушение исключительного права на товарный знак продавали спортивную обувь иностранного производства, сообщают Таможенные органы Республики Беларусь.

Таможенники установили: ИП не имели разрешения на использование товарных знаков, являющихся интеллектуальной собственностью. Кроме этого, они не покупали товары у официальных дистрибьюторов в Беларуси и других странах ЕАЭС.

Более 150 пар спортивной обуви в качестве предметов правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь, изъяты до решения суда.

По предварительной оценке общая стоимость товара - свыше 15 тыс. белорусских рублей. 

Поддельную обувь изъяли у продавцов брестские таможенники
В «Домодедово» у белоруски изъяли часы стоимостью более $230 тыс.
Подробнее

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Факты продажи обуви без разрешения правообладателя на использование товарных знаков реализуемых товаров выявили сотрудники Брестской таможни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй сольник Риты Дакоты на родине пройдет в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика