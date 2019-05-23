Поддельную обувь изъяли у продавцов брестские таможенники

Источник материала: Аргументы и факты

Пять ИП из Бреста в нарушение исключительного права на товарный знак продавали спортивную обувь иностранного производства, сообщают Таможенные органы Республики Беларусь.

Таможенники установили: ИП не имели разрешения на использование товарных знаков, являющихся интеллектуальной собственностью. Кроме этого, они не покупали товары у официальных дистрибьюторов в Беларуси и других странах ЕАЭС.

Более 150 пар спортивной обуви в качестве предметов правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь, изъяты до решения суда.