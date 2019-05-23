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Юморили на «отлично»

24.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Народный театр миниатюр «Фонограф» Городокского ГДК вернулся с XV областного праздника юмора «Смеяться не грех», который прошёл 18 мая в г. п. Шумилино, с заслуженными наградами.

Юморили на «отлично»

В рамках праздника творческие коллективы из районов Витебщины продемонстрировали своё умение рассмешить зрителей, прошли конкурсы на самый шикарный и вкусный пряник «Асалода», выставка кукол и игрушек «С улыбкой на лице», смотр-конкурс уличных представлений, концерты-выступления автоклубов центров традиционной культуры и народного творчества области.

  Дипломами II степени в номинациях «Аўтарскі гумарыстычны міні-праект» и «Лепшае пластычнае рашэнне» за исполнение программы «Хорошо там, где Родина» отмечен народный театр «Фонограф» (автор и руководитель Ольга Люкшина — авт.). Также коллектив стал лауреатом II степени областного смотра-конкурса уличных художественных представлений в рамках праздника юмора «Смеяться не грех» за исполнение клоунады «Весёлые барабанщики». В номинации «Пародыя на папулярных і знакамітых асоб» не было равных нашей землячке Ольге Люкшиной. Номер «А я не с ваших мест» не оставил равнодушными ни жюри, ни зрителей. Лауреатом I степени в номинации «Stand-up, або індывідуальны выканаўца» стала участница «Фонографа» Ирина Землякова. Она удостоена высшей награды за исполнение басни Владимира Корбана «Лев и суслик». Лучшим назван также городокский пряник. «Хохотулька по-городокски» принесла своему автору Екатерине Веремеевой диплом лауреата I степени.

  К слову, созданный в 1981 г. и получивший спустя всего пять лет после этого высокое звание «народного» театр миниатюр «Фонограф» на протяжении такого немалого для творческого коллектива срока объединяет людей различных профессий и разных возрастов. Общими для них являются искренняя любовь к театральному искусству, неординарный подход к реализации творческих задумок. Каждое выступление «Фонографа» — это мини-спектакль, в котором солируют и сатира, и юмор, яркими гранями сверкает талант актёров. Театр миниатюр — постоянный участник различных районных культмассовых мероприятий. Традиционно ни один праздник народного календаря в городе не обходится без выступления его участников.  

Любовь СИМОНОВА.

 
 
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Народный театр миниатюр «Фонограф» Городокского ГДК вернулся с XV областного праздника юмора «Смеяться не грех», который прошёл 18 мая в г. п. Шумилино, с...
 
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