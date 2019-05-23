







"Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки", — сказал Александр Лукашенко.





Он пояснил, что уделяет большое значение модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры, потому что это лицо страны.





"Я часто вас критикую за дороги, за порядок, другие направления, связанные с нашей природой. Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? Это лицо Минска. Минск — лицо страны, — обратил внимание президент. — Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедет много гостей со всего мира на Европейские игры. Когда-то надо было эту работу активизировать".









К инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции

"Хочу предупредить: если с инвестором договорились, он должен исполнять свои обязательства. Если нет — должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к президенту — перепрофилируем. Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал — будь добр нести ответственность", — сказал Лукашенко.





Он отметил, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет.





"Это касается и домов, и других объектов, которые строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица — нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины туда едут — пыль, грязь. Это ненормально.





Если ты хочешь построить дом или какой-то объект — пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать — это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало", — отметил он.





По его словам, работы по благоустройству страны должны продолжаться.





"Наверное, начнем с основных дорог и пойдем к границам нашей страны. Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться. Это наша фишка. Кто бы сюда ни приезжал, все ахают, как хорошо, природа хорошая. Но природе надо не только радоваться, не только жить с ней в мире и согласии — природу надо и украшать, совершенствовать", — подчеркнул Лукашенко.