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На кофейной гуще? Трамп предсказывает скорое завершение торговой войны с Китаем

24.05.2019 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп предсказал быстрое завершение торговой войны с Китаем, хотя никаких переговоров на высоком уровне не назначалось с тех пор, как две недели назад в Вашингтоне завершился очередной раунд.



«Это происходит, происходит быстро, и я думаю, с Китаем все произойдет быстро, потому что вряд ли он доволен, что тысячи компаний покидают его территорию и отправляются в другие страны», – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Никаких доказательств массового ухода компаний из Китая президент не представил.

Трамп также заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июне в Японии.

Обе страны обвиняют друг друга в срыве переговоров, которые были призваны положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп дал прогноз по Китаю в ходе пресс-конференции, которая состоялась после того, как он анонсировал план предоставления помощи фермерам для компенсации последствий тарифной войны, затронувшей их особенно сильно.

После того, как в прошлом году Трамп ввел пошлины на китайские товары, Пекин сократил закупки американской сои, в результате чего у фермеров образовались нераспроданные запасы этого продукта. В ответ Китай ввел пошлины на американскую кукурузу, свинину и ряд других продуктов.


«Финансирование в размере 16 миллиардов долларов поможет сохранить благополучие наших ферм и покажет, что ни одна страна не может наложить вето на экономическую и национальную безопасность США», – заявил Трамп.

 
 
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Президент США Дональд Трамп предсказал быстрое завершение торговой войны с Китаем, хотя никаких переговоров на высоком уровне не назначалось с тех пор, как две...
 
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