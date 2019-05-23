﻿ Ужас! Петербургскую четвероклассницу отец два года насиловал в Беларуси. 21.by
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Ужас! Петербургскую четвероклассницу отец два года насиловал в Беларуси

24.05.2019 11:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранительные органы Петербурга (РФ) занялись международным делом, связанным с гражданином Беларуси.



44-летнего мужчину подозревают в педофилии и инцесте. В четверг, 23 мая 2019 года, стало известно, что маленькая жертва – его 10-летняя дочь рассказала в полиции, что ей пришлось пережить в течение двух лет.

- В среду, 22 мая, в Детскую больницу имени № 5 имени Филатова приехали жительницы Колпино: мать с 10-летней девочкой. Во время осмотра врачи быстро поняли, что четвероклассница лишена девственности и у нее есть травмы половых органов, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

С такими фактами надо было срочно что-то делать и девочку привели в полицию, где она рассказала свою страшную тайну. Оказалось, что в течение двух лет дома у отца в Беларуси, родитель насиловал ее. Источник не уточняет, почему мать девочки не знала об этом, а также, состоит ли она все еще в браке с отцом школьницы.

Сейчас мужчине 44 года и он находится в Беларуси. Этим делом уже занялся следственный комитет.

 
 
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Правоохранительные органы Петербурга (РФ) занялись международным делом, связанным с гражданином Беларуси.
 
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