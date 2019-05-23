в Щучине на переходе сбили 4-летнюю малышку. Ребенок шел рядом с мамой

Источник материала: Tut.by

Наезд произошел днем 22 мая на пешеходном переходе на ул. 17 Сентября в Щучине, сообщает «Дзяннiца». Видео инцидента позже появилось в Instagram .



Скриншот видео

4-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и родственницей к магазину, а водитель Peugeot ехал от центра города к маслосырзаводу. Наезд произошел, когда ребенок был на середине дороги.

После аварии ребенка отвезли в больницу, к счастью, малышка отделалась ушибами и ссадинами.

Проводится проверка по факту ДТП.