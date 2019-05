Международная федерация хоккея утвердила хозяев чемпионатов мира в 2023-2025 годах

Источник материала: Tut.by

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил хозяев чемпионата мира на 2023−2025 годы.

BREAKING CONGRESS NEWS: The 2023 #IIHFWorlds has been allocated to St. Petersburg (Russia) which aims to build the biggest ice hockey arena in the world. 2024 to Prague & Ostrava (CZE), 2025 to Sweden.