Источник материала: Новости Волковыска

В трех районах Гродненской области подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи рыб и других водных животных.

В Волковысском районе ночью 20 мая на реке Рось вблизи д. Тупичаны задержан 41-летний житель городского поселка Красносельский. В установленных им сетях находилось 17 особей разных рыб. Причиненный окружающей среде ущерб превысил 4 тысячи рублей. В ходе обыска следователи обнаружили и изъяли в доме подозреваемого еще несколько незаконно хранившихся сетей.

В отношении жителя Волковысского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере).

Во избежание негативных правовых последствий, следователи напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства, регулирующего правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Его нарушение, особенно в период нереста рыб, влечёт применение суровых санкций, сообщает сайт Следственного комитета.

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