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За эффективную экологию. 23 мая в райисполкоме состоялся итоговый семинар

24.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

23 мая в Ивьевском райисполкоме состоялся итоговый семинар «Реализация проекта Программы малых грантов Глобального экологического фонда  в Республике Беларусь «Демонстрационный проект по сокращению выбросов парниковых газов на примере Ивьевского района Гродненской области».

За эффективную экологию. 23 мая в райисполкоме состоялся итоговый семинар

На семинаре выступили заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета по вопросами экономического развития Инна Васильевна Тарасова, национальный координатор  Программы малых грантов Глобального экологического фонда  Юрий Васильевич Соловьев, руководитель проекта Светлана Святославовна Циунель.

Участники семинара ознакомились с приоритетами Программы малых грантов Глобального экологического фонда  в сфере реализации проектов по противодействию изменения климата. Состоялась презентация проекта «Демонстрационный проект по сокращению выбросов парниковых газов на примере Ивьевского района Гродненской области».

За эффективную экологию. 23 мая в райисполкоме состоялся итоговый семинар

В рамках программы семинара его организаторы Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» и Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района», где были обсуждены экономические и экологические преимущества использования электротранспорта в Ивьевской райбольнице и Ивьевском ТЦСОН.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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23 мая в Ивьевском райисполкоме состоялся итоговый семинар «Реализация проекта Программы малых грантов Глобального экологического фонда  в Республике...
 
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