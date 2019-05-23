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Uber возвращает в Минске дорогой тариф Black

24.05.2019 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис Uber снова запускает в Минске премиальный тариф UberBLACK. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в компании.


Фото: Юлия Альгерчик

Самые распространенные машины для этого тарифа у минских партнеров Uber — седаны Mercedes Е-класс, BMW 5-Series и Audi A6. Сейчас водители проходят собеседование и инструктаж.

Сообщается, что минимальная стоимость поездки по тарифу UberBLACK не превысит 7,5 рубля. В нее входят подача машины, 3 км и 5 минут в пути, далее — не более 1 рубля 10 копеек за километр и 5 копеек за минуту. При выезде за пределы города каждый километр пути будет стоить также не больше 1 рубля 10 копеек. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.

Uber — международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей. Приложение работает более чем в 700 городах 63 стран мира. Сервис Uber работает в Минске с ноября 2015 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что минимальная стоимость поездки по тарифу UberBLACK не превысит 7,5 рубля.
 
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