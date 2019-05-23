Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле накануне «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Бельгийская теннисистка Иселин Бонавентюр опубликовала фото американки Серены Уильямс в инвалидном кресле. Снимок сделан в парижском Диснейленде, сообщает "Чемпионат" .

Бонавентюр никак не прокомментивала фото, лишь разместила смайлики, выражающие недоумение.

Согласно жеребьевке «Ролан Гаррос», Серена Уильямс должна сыграть в первом раунде турнира с россиянкой Виталией Дьяченко. 37-летняя американка, несмотря на 10-е место в рейтинге, расценивается букмекерами как главный претендент на титул.

За несколько дней до начала «Ролан Гаррос» директор турнира Ги Форже признался, что организаторы попросили производителей экипировки присылать им эскизы формы, в которой игроки будут выступать на самых известных грунтовых кортах мира. Поводом послужил скандальный и эпатажный костюм Серены Уильямс образца 2018 года.



Фото: Reuters