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Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле накануне «Ролан Гаррос»
Источник материала: Tut.by
Бельгийская теннисистка Иселин Бонавентюр опубликовала фото американки Серены Уильямс в инвалидном кресле. Снимок сделан в парижском Диснейленде, сообщает
Бонавентюр никак не прокомментивала фото, лишь разместила смайлики, выражающие недоумение.
Согласно жеребьевке «Ролан Гаррос», Серена Уильямс должна сыграть в первом раунде турнира с россиянкой Виталией Дьяченко. 37-летняя американка, несмотря на 10-е место в рейтинге, расценивается букмекерами как главный претендент на титул.
За несколько дней до начала «Ролан Гаррос» директор турнира Ги Форже признался, что организаторы попросили производителей экипировки присылать им эскизы формы, в которой игроки будут выступать на самых известных грунтовых кортах мира. Поводом послужил
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Бельгийская теннисистка Иселин Бонавентюр опубликовала фото американки Серены Уильямс в инвалидном кресле. Снимок сделан в парижском Диснейленде.
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