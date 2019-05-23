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Лукашенко рассказал, в чем фишка Беларуси
24.05.2019 13:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Работы по благоустройству страны должны продолжаться.
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, передает БЕЛТА.«Наверное, начнем с основных дорог и пойдем к границам нашей страны. Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться. Это наша фишка. Кто бы сюда ни приезжал, все ахают, как хорошо, природа хорошая. Но природе надо не только радоваться, не только жить с ней в мире и согласии — природу надо и украшать, совершенствовать», — подчеркнул глава государства.
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Работы по благоустройству страны должны продолжаться.
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