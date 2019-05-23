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Автовокзал в Бресте: как он выглядел в разные годы
24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мы сделали для вас подборку фотографий с различных ракурсов, как выглядел старый автовокзал в Бресте, который вот уже совсем скоро закроют.
Брестский автовокзал, 1970 год (фото из семейного архива Юрия Макарчука)
1956г.
Рынок на территории нынешнего автовокзала, 1942 г.
Башня возле автовокзала, 60-е гг.
Рынок (автовокзал) 1941/42 г.
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Мы сделали для вас подборку фотографий с различных ракурсов, как выглядел старый автовокзал в Бресте, который вот уже совсем скоро закроют. Брестский...
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