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Детский городок: возрождение? «За свой город» приветствует положительную динамику
24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На части территории бывшего детского городка установлено современное детское и спортивное оборудование. С инициативой возродить детский городок к тысячелетию Бреста выступили представители организации «За свой город».
Напомним, что еще в 2013 году в Брестский горисполком и городской Совет депутатов было направлено коллективное обращение с предложением возродить детский городок по ул. Гаврилова. Обращение поддержали 1122 жителей Бреста.
«В своем ответе Брестский горисполком сообщал, что планами благоустройства города на базе существующего физкультурно-оздоровительного комплекса и территории детского городка предусматривается создание многофункционального семейного водно-развлекательного комплекса под названием “Городской курорт”. Спустя год ситуация не изменилась, и нами было направлено повторное обращение. Ответ был положительный: «горисполком планирует в 2015 году провести работы по обустройству детского городка по ул. Гаврилова». Спустя год был получен еще один ответ, в котором утверждалось, что средств на возрождение детского городка нет», - комментирует ситуацию председатель Брестской областной организации БСДП, руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.
Многие годы территория в районе физкультурно-оздоровительного комплекса на месте бывшего детского городка находится в полном запустении. Практически все детское оборудование разрушено и уничтожено, демонтирован самолет-музей. В свое время это место пользовалось большой популярностью у жителей всего Бреста.
Новую инициативу активисты организации “За свой город” и областной организации БСДП связали с подготовкой к празднованию юбилея города.
«Остановка «Детский городок» есть, а самого городка нет. Мы просили власти вернуться к рассмотрению данного вопроса и включить благоустройство детского городка в планы по подготовке к празднованию тысячелетия Бреста. Просили оборудовать его современными детскими игровыми комплексами из качественных и экологически чистых материалов, установить яркие и красочные горки, лестницы, качели и другое современное детское игровое и спортивное оборудование. Сегодня мы видим, что частично наши идеи реализовались», - комментирует предложения одна из инициаторов возрождения детского городка, руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.
Пресс-служба организации «За свой город»
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На части территории бывшего детского городка установлено современное детское и спортивное оборудование. С инициативой возродить детский городок к тысячелетию...
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