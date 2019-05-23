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Легковушка съехала в кювет и перевернулась в Пинском районе
24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пинском районе 24 мая.
Фото «Zello Пинск ГАИ»
В районе 11 часов в деревне Галево возле аграрно-технологического колледжа перевернулся автомобиль.
По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Для усмирения нарушителя сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены пристегнуть его наручниками к дорожному знаку.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пинском районе 24 мая. Фото «Zello Пинск ГАИ» В районе 11 часов в деревне Галево возле аграрно-технологического...
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