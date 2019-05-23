Заменит ли египетский картофель белорусскую бульбу?

Источник материала: Виртуальный Брест

Как изменятся цены на рынке отечественных продуктов.



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С 1 ноября правительство откажется от регулирования цен на сельхозпродукцию. Среди 40 мер по развитию села и повышению эффективности аграрной отрасли, которые принял Совмин, значится «переход к государственному регулированию цен только на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для республиканских государственных нужд».

Как свобода ценообразования скажется на стоимости мяса, молочной продукции и местных овощей?

Осенью цены на молоко и мясо вырастут

Экономист Борис Желиба успокаивает: резкого роста цен на отечественную продукцию точно не будет. Сильно расти им не позволит конкуренция. Ведь уже сейчас в соседних странах продукты стоят примерно столько же, а порой и ниже, чем в Беларуси.

— На продовольственных рынках Польши цены ниже, поскольку частное сельское хозяйство менее затратно и более эффективно, — отмечает Борис Желиба.

Но к определенному росту цен на мясо и молочные продукты стоит быть готовым. Вырастут цены на крупы и самые дешевые продукты.

— Сложней всего будет с мясом, потому что его подорожание население плохо воспримет, — прогнозирует эксперт.

Но в магазинах останутся дешевые импортные продукты

Как только цены на отечественное молоко и мясо станут выше российских, прилавки магазинов наполнятся более выгодными для кармана покупателей импортными продуктами, считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. Уже сейчас белорусские продукты сельского хозяйства, несмотря на все попытки удержать их стоимость, порой уступают импортным.

— Если сравнивать по Калининградской области, цены на мясо и рыбу в России ниже. И чтобы ни делали премьер-министр и вице-премьеры, уже 3-4 года назад мы начали импортировать свинину из России, потому что там она дешевле, — говорит экономист.

Общий рынок продовольствия Евразийского экономического союза и возможности импорта не оставят белорусского потребителя без доступных продуктов сельхозпроизводства.

— Я покупал недавно голландскую редиску, а белорусской в продаже не было. А сегодня у меня на столе лежит голландская редиска, украинский кетчуп, египетский молодой картофель, а белорусский только свежий зеленый лук, — рассказывает Леонид Заико.

«Свободные» цены помогут сельскому хозяйству

Сейчас власти имеют право временно регулировать цены, если того требует ситуация на рынке. В 2017 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли всеми силами пыталось сдержать сильно растущие цены на молоко, в прошлом — поднимали вопрос удержания цен на мясо.

Борис Желиба считает, что отказ от искусственного занижения цен на продукцию — это хороший шаг навстречу сельскохозяйственным организациям.

— Производители постоянно жалуются на низкие цены на продукты животноводства и растениеводства, в том числе закупочные. Надо идти им навстречу, — отмечает экономист.

Сейчас сельское хозяйство работает неэффективно и остается слишком затратным, ежегодно поглощая из бюджета огромные суммы в виде субсидий и господдержки. Без реформ не получится сделать его конкурентоспособным.

— Нет других путей, кроме как переводить сельское хозяйство на частные рельсы, уходить от образований типа ОАО, где контрольный пакет акций находится у государства. Производственные отношения там остались, как в советских совхозах и колхозах. Надо делать всех работников собственниками, чтобы они трудились как хозяева, а не как наемные работники, — считает Борис Желиба.

Тогда сельское хозяйство сможет конкурировать на рынке, снижать свои затраты и, соответственно, стоимость продукции.