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МНС предлагает обсудить проект указа о маркировке товаров

24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство по налогам и сборам предлагает обсудить проект указа о маркировке товаров. Общественное обсуждение проводится на Правовом форуме Беларуси до 1 июня, сообщает БЕЛТА.


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МНС предлагает обсудить проект указа о маркировке товаров

Проект документа разработан в целях совершенствования механизма маркировки товаров, а также во исполнение соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Существующая система маркировки контрольными (идентификационными) знаками отдельных групп товаров функционирует в Беларуси с марта 2005 года. Такой дополнительный механизм налогового контроля вводился с целью пресечь применяемые схемы ухода от налогообложения, предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров и, соответственно, увеличить поступления платежей в бюджет, осуществляемых производителями и импортерами товаров в добровольном порядке.

"Нормы соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС определяют ряд новых элементов, которые необходимо встраивать в существующую систему. В их числе генерация средств идентификации, которая будет осуществляться эмитентом (органом государственного управления или уполномоченной им организацией), определение порядка нанесения средства идентификации на товар, возможность добавления в систему информации об этапах оборота маркированного товара. С учетом этого назрела объективная необходимость модернизации существующей в Беларуси системы маркировки товаров", - говорится в комментарии к проекту документа.

Оператор национальной системы маркировки товаров будет обеспечивать ее функционирование, взаимодействие и обмен информацией с информационными системами маркировки других государств - членов ЕАЭС. Осуществлять научно-методическое обеспечение порядка описания товаров при внесении информации в национальную систему маркировки будет Центр систем идентификации НАН.

В соответствии с проектом указа утверждаются несколько положений, который определяют порядок маркировки товаров. При включении новых товаров в перечень подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, знаками с нанесенными средствами идентификации и просто средствами идентификации юрлица и ИП, которые осуществляют производство, оптовую или розничную торговлю такими товарами, вправе не только реализовывать, но и хранить образовавшиеся у них остатки этих не маркированных товаров.

Согласно проекту документа товары, ввезенные на территорию Беларуси организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов, не подлежат маркировке, за исключением предназначенных для реализации.

Информация о производстве и ввозе на территорию Беларуси, обороте товаров, включенных в перечень подлежащих маркировке средствами идентификации, должна быть внесена в национальную систему маркировки товаров. Кроме того, предусмотрены случаи возврата субъектам хозяйствования денежных средств, внесенных в оплату стоимости контрольных (идентификационных) знаков, а также знаков с нанесенными средствами идентификации.

Проектом указа вводится административная ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за невыполнение ими требований, содержащихся в документе.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: 202_3@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта указа".

 
 
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