Жительница Барановичей поссорилась с соседкой, а та подожгла ее детскую коляску

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел ночью 30 августа 2018 года в многоэтажном доме на улице Космонавтов.



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В милицию обратилась женщина 2000 года рождения и рассказала, что соседка после ссоры подожгла ее детскую коляску. Известно, что женщина 1998 года рождения нигде не работает и состоит на учете. Потерпевшая написала заявление в милицию, сообщили Intex-press в правоохранительных органах.

В четверг 23 мая 2019 года правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ (умышленные уничтожение либо повреждение имущества). Сумма ущерба составила 754 рубля 21 копейка.