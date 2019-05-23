|
Жительница Барановичей поссорилась с соседкой, а та подожгла ее детскую коляску
24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел ночью 30 августа 2018 года в многоэтажном доме на улице Космонавтов.
В милицию обратилась женщина 2000 года рождения и рассказала, что соседка после ссоры подожгла ее детскую коляску. Известно, что женщина 1998 года рождения нигде не работает и состоит на учете. Потерпевшая написала заявление в милицию, сообщили Intex-press в правоохранительных органах.
В четверг 23 мая 2019 года правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ (умышленные уничтожение либо повреждение имущества). Сумма ущерба составила 754 рубля 21 копейка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел ночью 30 августа 2018 года в многоэтажном доме на улице Космонавтов. В милицию обратилась женщина 2000 года рождения и рассказала, что соседка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)