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Кто в Бресте убирает брошенные автомобили

24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С начала года с дворов Ленинского района города убрали 27 брошенных автомобилей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66481.php

Кто в Бресте убирает брошенные автомобили

«Такую работу мы проводим уже семь лет», — сказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства районной администрации Николай Човжик.

За это время выявили и убрали с парковок и дворовых проездов 380 автомобилей. Николай Човжик добавил, что это, как правило, старые машины, которые не прошли техосмотр из-за серьезных дефектов и поэтому не могут быть допущены к дорожному движению. «Они занимают парковочные места и загромождают узкие дворовые проезды, где не могут развернуться машины спецтехники, скорой или пожарной».

Работа в этом направлении уже поставлена на поток. «Нас регулярно информируют ЖЭСЫ, ГАИ и РОВД. На неиспользуемый транспорт обращают внимание и сами жильцы, которые не остаются равнодушными к общей проблеме».

Сдать в утиль

При обнаружении бесхозного транспорта в первую очередь устанавливается собственник: достаточно направить запрос в ГАИ и выяснить, на кого зарегистрирован автомобиль. Потом узнают, проходил ли он техосмотр. После этого собственнику направляют уведомление, чтобы он в течение месяца привел машину в пригодное состояние или убрал ее со двора.

В целом, по словам Николая Човжика, жители района ответственно подходят к решению этой проблемы: за все годы принудительно доставлять брошенную машину на охраняемую стоянку приходилось только раз, и то владелец забрал машину через сутки.
Утилизировать старую машину не сложно. Этим занимается и предприятие «Брествторчермет», у которого есть в городе специализированный пункт приема, и частники, которые приобретают у собственников старые авто в любом состоянии, чтобы разобрать их на запчасти.

В рамках благоустройства

Утилизация брошенных автомобилей — это лишь часть работы по благоустройству, которая идет в городе. В нее вовлечены и администрации районов, и организации, которые взяли обязательства по ремонту фасадов зданий и облагораживанию клумб.
Ответственно подходят к общему делу горожане. Они участвуют в субботниках по благоустройству, приводя в порядок дворы. «Главное, что делают это не только к тысячелетию Бреста, но на регулярной основе», — отметил наш собеседник. Ежегодно в районе проводят конкурс по благоустройству, и для многих его участников победа в одной из номинаций давно стала делом чести.

Ленинский район — это и немалый частный сектор, благоустройству которого также уделяют много внимания. По распоряжению главы района создали шесть рабочих групп, которые регулярно проводят рейды, проверяя санитарное состояние территорий. За прошлый год рабочие группы выезжали в рейды 285 раз, выдали 1727 предписаний и составили 264 протокола. Среди причин составления протоколов лидируют несанкционированная торговля (102 протокола), самовольное строительство (50) и нарушение правил благоустройства и содержание населенных пунктов (40). Рейды также выявили 43 неэксплуатируемых транспортных средства.

В Московском районе Бреста с начала года в дворовых территориях выявили 72 единицы неэксплуатируемого транспорта, 37 из них добровольно убрали владельцы, по 35 ведется работа. Для сравнения: из 107 выявленных машин в прошлом году четыре принудительно эвакуированы.
 

 
Теги: Брест
 
 
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  С начала года с дворов Ленинского района города убрали 27 брошенных автомобилей. «Такую работу мы проводим уже семь лет», — сказал начальник отдела ЖКХ и...
 
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