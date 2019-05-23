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Александр Шемедюк, учитель СШ№27 Бреста: «Быть ученикам другом, а не дружком»

24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно в соцсетях моё внимание привлёк видеоролик. Его герой, молодой учитель, рассказывает с искренностью, теплотой и любовью о своей профессии.

 
 
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  Недавно в соцсетях моё внимание привлёк видеоролик. Его герой, молодой учитель, рассказывает с искренностью, теплотой и любовью о своей профессии. «Я —...
 
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