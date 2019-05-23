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Александр Шемедюк, учитель СШ№27 Бреста: «Быть ученикам другом, а не дружком»
24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Недавно в соцсетях моё внимание привлёк видеоролик. Его герой, молодой учитель, рассказывает с искренностью, теплотой и любовью о своей профессии.
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Недавно в соцсетях моё внимание привлёк видеоролик. Его герой, молодой учитель, рассказывает с искренностью, теплотой и любовью о своей профессии. «Я —...
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