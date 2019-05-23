Представитель ООН по делам беженцев Жан-Ив Бушарди в Бресте: «Даже несколько человек без гражданства — это проблема»

Источник материала: Виртуальный Брест

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди обсудил с представителями СМИ проблему безгражданства.



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Визиты представителей УВКБ ООН в Брест уже стали регулярными. Традиционно в программу пребывания высоких гостей входит общение с представителями местных властей, волонтерами, общественными активистами и беженцами. В этот раз Жан-Ив Бушарди (на снимке) пообщался с журналистами.



Шесть тысяч без паспортов



«Мой визит проходит в рамках кампании по борьбе с отсутствием гражданства. Сейчас Беларусь готовится к подписанию соответствующей конвенции. В рамках кампании мы встречаемся с молодежью, общественными активистами и журналистами, чтобы рассказать им об этой проблеме и чтобы они в свою очередь проинформировали людей о безгражданстве», — рассказал представитель ООН.



В Беларуси около шести тысяч человек без паспортов, и, хотя на фоне других стран этот показатель не критический, Бушарди уверен, что даже несколько человек без гражданства — это уже проблема, так как они лишены многих существенных прав. «Ситуацию можно улучшить, потому что люди без документов находятся в сложном положении и лишены гражданских прав», — отметил он.



Гуманизм и безопасность



В Беларуси идет подготовительная работа, предшествующая подписанию международных документов — конвенции ООН о статусе апатридов 1954 года и сокращении безгражданства 1961 года. В последние годы к конвенциям присоединились Азербайджан, Молдова, Армения и Туркменистан. Наиболее остро эта проблема стоит в Узбекистане, где более 85 тысяч жителей не имеют гражданства, и России — около 76 тысяч.



По числу лиц без гражданства в нашей стране лидирует столичный регион, где их 2224. На втором месте Гомельская область (1154), на третьем — Витебская (1047). Брестчина замыкает список: у нас 641 человек без гражданства.



«Конечно, проблема существует, — говорит декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский, также участвовавший в семинаре. — Нам нужно быть готовыми к неожиданному обострению миграционных вопросов, поэтому Беларусь всегда стремится совершенствовать законодательство в этой сфере. Оно должно, с одной стороны, исповедовать гуманизм и милосердие, а с другой — защищать законные интересы страны и государственную безопасность».

