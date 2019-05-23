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В ночь на 28 мая закрывается автовокзал на Мицкевича, и открывается новый на Орджоникидзе
24.05.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На старом месте билеты можно будет приобрести до часу ночи. Потом до трёх часов будет перерыв, и далее работа будет продолжена на новом месте - у железнодорожного вокзала на Орджоникидзе.
Официальное открытие состоится 29 мая.
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На старом месте билеты можно будет приобрести до часу ночи. Потом до трёх часов будет перерыв, и далее работа будет продолжена на новом месте - у железнодорожного...
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